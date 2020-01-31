Ташкент, , 10:43 — REGNUM Узбекистан попросил Южную Корею снизить ставки по кредитной линии, предоставляемой корейским Эксимбанком в адрес Национального банка Узбекистана, сообщил ИА REGNUM источник в правительстве Узбекистана.

По его словам, в ответ корейская сторона согласилась рассмотреть этот вопрос в ближайшее время.

«Сумма займа составляет 500 миллионов долларов на период 2019—2020 годов», отметил собеседник агентства.

Кроме того, корейская сторона поделится с Узбекистаном опытом по строительству и эксплуатации платных автомобильных дорого, в сфере сертификации безопасности текстильной промышленности, примет участие в создании научно-технологического центра редких металлов и сплавов и другое.