Кигали, , 10:49 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме призвал политиков из Уганды подкрепить свои слова действиями по поводу продолжающегося дипломатического конфликта между двумя восточноафриканскими странами. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление Кагаме.

«Интеграция регионов и сообществ не происходит только потому, что вы делаете об этом заявление. Нет, это происходит потому, что вы делаете правильные вещи», — заявил президент Кагаме перед собранием иностранных дипломатов в столице страны, Кигали.

Напомним, что лидеры стран предъявили друг другу взаимные обвинения в нарушении безопасности и шпионаже. Руанда закрыла границу с Угандой в феврале 2019 года, и соглашение о примирении, подписанное несколько месяцев спустя в столице Анголы, Луанде, до сих пор не было реализовано. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники из двух стран обменялись жесткими комментариями в Twitter, отмечают репортеры. .

«Относись к своему соседу так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Нельзя просто так ужасно охотиться за людьми из соседней страны, а потом говорить, что пограничные проблемы — это чепуха и глупость. Нет, глупость — это то, что вы делаете со своим соседом, вот что на самом деле создает этот барьер», — добавил Кагаме.

Президент также заявил, что со своей стороны Руанда выполнит свои обязательства по Луандскому соглашению.

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