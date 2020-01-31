Париж, , 10:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своего визита в Польшу, который пройдет 3−4 февраля, собирается «разъяснить позиции Парижа по ключевым вопросам для Европы: расширение Европейского союза, отношения с Россией и НАТО». Об этом на пресс-конференции в Елисейском дворце рассказал советник президента Франции Эммануэль Бонн, передает Польское агентство печати.

«Речь идет не о включении Польши в нормандский формат, который является закрытым форматом для переговоров между Германией, Францией, Россией и Украиной, а о консультациях с Польшей до и после встреч в этом формате, — пояснил Бонн. — Нам нужен диалог с Россией на рациональной основе и без каких-либо иллюзий. Речь идет о проблемах Восточной Украины».

По словам советника, также Париж поддерживает идею организации встречи в ближайшие месяцы в формате Веймарского треугольника на уровне руководителей государств: президентов Польши и Франции и канцлера Германии.