Сеул, , 10:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи направит в китайский Ухань, гдезафиксирован эпицентр распространения коронавируса, еще один чартерный самолёт. Об этом 31 января сообщает KBS со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

По их словам, самолёт вылетит в Китай сегодня вечером. Точное время вылета не сообщается, однако предполагается, что самолёт покинет аэропорт Кимпхо в 20:45 по местному времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, желание покинуть китайский Ухань выразили около 700 человек. 31 января первый авиарейс доставил на родину 367 южнокорейских граждан.

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Отметим, что в настоящее время число людей в Южной Корее, у которых выявили пневмонию нового типа, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до одиннадцати человек.