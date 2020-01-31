Тбилиси, , 10:44 — REGNUM Генеральный директор телеканала «Мтавари архи» Ника Гварамия, ранее возглавлявший «Рустави 2», заявил, что нападение него было заказным, и к этому причастны представители власти. Об этом он рассказал 31 января в эфире своего канала.

Как сообщил Гварамия, нападавших было трое. Они подошли со спины, ударили его, после чего директор канала упал. После этого вмешалась охрана, которая задержала нападавших.

«Никаких связей с нападавшими у меня не было, — сказал Гварамия. — Это однозначно было заказным нападением. Меня абсолютно не удивляет то, что никто не задержан <…> Чем хуже будет вести себя «Грузинская мечта», пусть это происходит и за счет меня, тем быстрее будет приближаться ее конец».

Стоит отметить, что на своей странице в соцсети Facebook Гварамия разместил фото задержанных. На канале «Мтавари архи» был выложен видеосюжет по данному инциденту. В нем показано, как троих мужчин от здания суда полиция увозит в служебных машинах.

Напомним, нападение на Гварамию произошло 30 января в здании Тбилисского суда, где он находился как адвокат совладельца канала. В МВД возбуждено уголовное дело по статье «Побои».

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