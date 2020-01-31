Киев, , 10:32 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео может передать президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение от президента США Дональда Трампа посетить США с официальным государственным визитом, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 30 января в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, главными темами встречи Зеленского и Помпео будут темы, связанные с определением американской позиции касательно политической ситуации на Украине.

«Возможно, прозвучат кандидатуры нового посла США на Украине… и нового спецпредставителя», — считает эксперт.

Бортник убеждён, что будут обсуждаться вопросы сохранения финансовой и политической поддержки Украины со стороны США.

«Я не считаю…, что могут обсуждаться дела, связанные с «украиногейтом» или с импичментом Трампа. Помпео не является доверенным лицом американского президента. Эти вопросы обсуждались бы на другом уровне менее заметными людьми», — отметил политолог.

По его мнению, Помпео может передать Зеленскому приглашение Трампа посетить Вашингтон с официальным государственным визитом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киев прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Он встретится с президентом Украины, министрами иностранных дел и обороны Украины.

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