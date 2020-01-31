Киев, 31 января 2020, 10:32 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео может передать президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение от президента США Дональда Трампа посетить США с официальным государственным визитом, заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 30 января в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, главными темами встречи Зеленского и Помпео будут темы, связанные с определением американской позиции касательно политической ситуации на Украине.
Бортник убеждён, что будут обсуждаться вопросы сохранения финансовой и политической поддержки Украины со стороны США.
По его мнению, Помпео может передать Зеленскому приглашение Трампа посетить Вашингтон с официальным государственным визитом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киев прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Он встретится с президентом Украины, министрами иностранных дел и обороны Украины.
Читайте ранее в этом сюжете: Госсекретарь США прибыл с визитом на Украину