Чебоксары, , 10:28 — REGNUM Правительство Чувашии ушло в отставку после назначения временно исполняющим главы республики Олега Николаева. Стремительность развития событий в связи с отставкой единоросса Михаила Игнатьева и назначения на должность врио главы региона справоросса Олега Николаева налагает на последнего ещё большую ответственность и несёт определённые риски.

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Сегодня большой вопрос — кто из членов отправленного в отставку правительства Игнатьева сохранит приставку «и.о.». Единственный из команды Игнатьева — равноудалённый от всех политических сил премьер Иван Моторин, работавший вместе с ним еще в правительстве первого президента Николая Федорова (ныне — первый вице-спикер Совета Федерации РФ), и тот умудрился испортить отношения со «Справедливой Россией» и её лидерами. В итоге 28 января 2020 года прокуратура Чувашии вынесла Моторину постановление об административном правонарушении по факту оскорбления депутата (ч. 2 ст. 5.61 КоАП), материалы направлены в мировой суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на мероприятии 16 декабря 2019 года по отзыву лицензии регионального банка «Чувашкредитпромбанк» он публично со сцены назвал депутата Госсовета Чувашии Сергея Семёнова («Справедливая Россия») «упырём». Разозлённый глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков не остался в долгу, назвав чувашских чиновников «подонками».

"Вкладчики предбанкротного «Чувашкредитпромбанка» звонят, просят помочь, рассказать, что им делать и т. д. Я вместе с Олегом Николаевым из самых лучших побуждений назначаем встречу 16-го в Чебоксарах. Договариваемся с руководством АСВ, что поедет их представитель. И тут начинается: звонки неоднократные вице-премьера республики в АСВ с просьбой не ехать, не пускать Аксакова и Николаева и т. д. Позорище! Когда мне это всё рассказывали руководители Агентства по страхованию вкладов, они посмеивались: «Ну и деятели у вас в Чувашии!» Но смех-то сквозь слёзы, людей, республику очень жаль из-за этих подонков…» — отреагировал тогда парламентарий.

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Стоит также отметить, что Ивана Моторина причисляли к наиболее вероятным преемникам Михаила Игнатьева на посту.

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Напомним, врио главы Чувашии Олег Николаев,который вступил в должность 30 января, 31 января отправил в отставку правительство республики. 29 января указом президента России Владимира Путина назначен Олег Николаев после отставки Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

30 января новый руководитель приступил к исполнению обязанностей до вступления в должность лица, избранного главой Чувашии.