Элиста, , 10:16 — REGNUM Несколько жителей Калмыкии обратились в прокуратуру с требованием проверить высказывания председателя Верховного совета Хакасии Владимира Штыгашева.

В частности, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев считает, что реакция властей на заявление спикера хакасского парламента оказалась слишком мягкой, и 30 января направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить, не разжигают ли высказывания председателя парламента Хакасии межнациональную рознь. Также Бадмаев сообщил, что направил уведомление о проведении митинга 10 февраля, на котором его участники будут требовать наказания для Штыгашева. Также заявления в комитет по этике «Единой России», Генпрокуратуру и главе Хакасии подготовил адвокат Санал Очиров.

Обращение в Генпрокуратуру и в прокуратуру Хакасии направил активист Иван Чучеев — он пояснил изданию «Кавказский узел», что потребовал у депутата Элистинского горсобрания Аюки Хасикова, чтобы на слова спикера ВС Хакасии отреагировало отделение «Единой России» в Калмыкии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января в СМИ были опубликованы цитаты из выступления Владимира Штыгашева, в которых он, в частности, заявляет о том, что Иосиф Сталин депортировал население Калмыкии в 1943 году, чтобы спасти от расправы калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Второй мировой войны. Эти слова вызвали возмущение жителей Калмыкии, в том числе — и на официальном уровне: с заявлениями выступил глава республики Бату Хасиков и депутат Госдумы Батор Адучиев («Единая Россия»). Глава Хакасии Валентин Коновалов поспешил заявить, что слова Штыгашева — лишь его личное мнение, а не официальная позиция властей Калмыкии. Сам Штыгашев выступил с видеообращением, в котором извинился за свои слова.

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