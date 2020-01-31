Джакарта, , 10:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии согласовало с МИД КНР план возвращения в Индонезию граждан, находящихся в провинции Хубэй, сообщает Kompas.

«Правительство Китая готово содействовать репатриации граждан Индонезии из районов, пораженных коронавирусом», — говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Отметим, что в провинции Хубэй проживает 243 индонезийских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия отправит два самолета Boeing 737 и один военный самолет C-130 Hercules для эвакуации индонезийских граждан.

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