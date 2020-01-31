Андрей Маленький, 31 января 2020, 11:03 — REGNUM Судя по посланию президента, особой надежды на то, что в переустройстве страны какую-либо роль сыграют политические партии, у руководства страны нет. Общероссийскому народному фронту хотя бы поручено взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов, а про партии так ничего и не сказано. Ни спасибо, ни до свидания. Как так случилось, что парламентские партии оказались на государственной обочине? Поможет ли им конституционная инициатива о верховном правителе прекратить дальнейшее сползание в кювет?
За пять дней до феноменального президентского послания, какого никто не ожидал, в центральном органе КПРФ было опубликовано программное заявление председателя ЦК Г. Зюганова. Сенсационным оно не стало даже для однопартийцев: его прочитал всего 1951 человек. Меньше, чем ничего, при том, что на выборах в Госдуму за партию проголосовало более 13 млн человек.
Лидер КПРФ замахнулся на всё предстоящее десятилетие лозунгом о неостановимости движения к цивилизации возрожденного социализма (в этом же номере газеты другая публикация анонсирована так — «история сложнее тех прописей, в которые её пытаются запихнуть»).
Заголовок статьи Зюганова оказался узнаваемым: «Банкротство правительственного курса и политика обновленного социализма». То есть всему наперекор. Депутат с дореволюционным стажем не может не знать: нет никакого правительственного курса в нашей стране с президентской формой правления и при действующей Конституции. Направления развития государства определяются президентом и оформляются законами, принимаемыми депутатами и сенаторами. В том числе членами фракции КПРФ.
Что касается политики обновленного социализма, то ни первого, ни второго, ни третьего тоже нет. Само понятие социализма со времен его первооткрывателя Пьера Леру перелицовывали неоднократно. В СССР одного его было недостаточно, чтобы объяснить людям, на каком из этапов социализма мы оказались. Придумывались приставки — развитой, зрелый, с человеческим лицом, рассказы о китайской, югославской, албанской, румынской, польской специфике и так далее. Теперь появилась биодобавка — «обновленный социализм», хотя от этой реновации социалистическая мысль яснее не становится. Не только страна, но и однопартийцы отказали Зюганову в прочтении его текстов: статью просмотрел только каждый десятый член партии. Те же, кто прочитал, не могли не понять: не им посвящена статья.
Статья адресована Путину.
В ней подробно, в деталях, рассказано о заметных успехах на внешнеполитическом поприще, а это — вотчина президента. В самой статье нет принципиально нового или такого, чего бы гражданин десятилетиями не слышал от лидера КПРФ. Поэтому если считать ее программной, то она — вечная или на очередной столетний период. Исполнители — будущие поколения. В программе нет ничего воодушевляющего, нет оригинальных лозунгов, например, как это было придумано Лениным в начале двадцатого столетия: «Фабрики — рабочим», «Землю — крестьянам», «Мир — народам».
Обещая, что дальнейшая история России обязательно пойдёт по пути социалистического возрождения, Зюганов наступает на те же грабли, которые использовались правительственными идеологами пятнадцать лет. Об этом же он сам и пишет. Пятнадцать лет назад провластным пророкам тоже грезилось, что Россия к нынешнему году войдет в пятёрку стран — лидеров по объёму валового внутреннего продукта. Уровень доходов и качество жизни россиян достигнут показателей, характерных для развитых экономик. Средний размер трудовой пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера почти в три раза. Масштабы бедности сократятся до шести процентов. В России сформируется общество, основанное на доверии и ответственности, включая доверие населения к государственным и частным экономическим институтам. Значительно снизится социальная поляризация. Доля населения, проживающего в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, снизится до 14%.
Ни правительственные, ни зюгановские прогнозы не сбываются, но этот факт не останавливает от новых пророчеств. Инструментарий тот же — мерки хрущевских времен, в сравнении с Западом: по объёму экономики мы не в первой пятёрке, а только на 11-м месте. По уровню благосостояния житель России вчетверо отстаёт от жителя США, Западной Европы и наиболее развитых стран Азии. Или Китай, который раньше производил 2% мировой промышленной продукции, а Российская Федерация — более 15%. Сейчас с точностью до наоборот: на Россию приходится менее 2% мирового промышленного производства, а на КНР — 16% с лишним.
Жизнь не велотрек, на котором гонка за лидером — самодостаточное занятие. «Догнать и перегнать Америку» — вредный лозунг. Ни в одной развитой стране мира он не используется. Для нашей страны с такими божьими природными и людскими подарками только один горизонт, ориентир, критерий, показатель, вектор подходит к государственной политике — качество жизни каждого гражданина. И это — принципиально новый лозунг. Не в среднем по стране, а обязательно каждого: для этого вертикаль власти опускается до каждого села, аула и станицы. Может, и не последовательное, пусть рывками, но обязательное улучшение качества, повышение уровня жизни и рост благосостояния каждой семьи, каждого гражданина. В этом системном критерии на первом месте должно обязательно оказаться здравоохранение. Во многом другом человек может и должен стать соучастником, позаботиться сам, в том числе и о том, во что сегодня превратили послесреднее образование. Вот, исцелиться сам, без помощи системы здравоохранения ни стар, ни млад не может.
Перед кем нам хвастать мощью государства, с какой Америкой сравниваться, если четыре миллиона россиян получают пенсию, не достигающую официального прожиточного минимума? Средняя пенсия по стране и после старта пенсионной реформы составляет менее 15 тысяч рублей. Это убожество. Доля граждан, находящихся за чертой бедности, беспрецедентна. Сельские территории вымирают. Они превратились в зону настоящего бедствия. Селяне последнюю корову продадут, но отправят детей в город. А столицы жиреют и пухнут.
Как и другие лидеры системной и антисистемной оппозиции, Зюганов заявляет о дееспособности своей высокоинтеллектуальной команды, но апеллирует почему-то к западным авторам. К Еврокомиссии, которая прогнозирует рост российской экономики не выше 1%. Цитирует аналитиков швейцарского банка «Креди Суисс», сообщающих о росте числа долларовых миллиардеров в России. За прошедший год их стало в 1,5 раза больше: 110 против 74 в 2018-м, о том, что 1% наиболее состоятельных граждан владеют почти 60% всех материальных и финансовых активов. Призывает чтить Си Цзиньпина, который сказал:
Больше не к кому апеллировать в нашей стране? И для чего нам зарубежный врачеватель? Он лучше нас знает историю нашего социально-экономического недомогания?
И, наконец, самый бесперспективный аргумент, который сообщает Зюганов, — о том, что зреет мировая социалистическая реорганизация, что поможет социалистической переориентации России. «Американские социологи констатируют: около половины от общего числа граждан и почти 60% молодых людей называют себя приверженцами социализма. Ведущие учёные Америки и Европы настойчиво указывают на крах неолиберальной экономической модели». Лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц уже прямо призвал к отстранению крупного капитала от влияния на мировую политику, наиболее известный экономист современной Европы Том Пикетти предложил узаконить перераспределение капиталов в пользу малоимущих и людей со средними доходами. Недавно агентство «Блумберг» процитировало инвестора-миллиардера Рэя Далио:
За день до выступления В. Путина, стремясь его предварить, на пленарном заседании Госдумы от имени фракции «Справедливая Россия» выступил один из ее спикеров Олег Шеин. Мысль в мысль он повторил концепцию статьи Г. Зюганова и про программу «2020», и про шапкозакидательство Д. Медведева, и про российских миллиардеров, и про потребность в тотальном левом социальном развороте. И еще — как сводки с полей: у народа денег нет. Объём кредитов перед банками в среднем на семью составил 240 тыс. рублей. Средний банковский вклад составил 35 тыс. 60% заёмщиков, то есть работающий класс, рабочий класс, врачи, мельчайший бизнес, получили от банков отказ в перекредитовании. Подведены сводные результаты за 2019 год — минус 320 тыс. населения. В 69 регионах Российской Федерации происходит процесс динамичного вымирания, этот процесс идёт по нарастающей. Несмотря на это, «Справедливая Россия» в апреле намерена проводить серьезные совещания с участием левых партий Европы и стран СНГ в рамках преддверия Победы. В целом же, предваряя завтрашнее послание президента, фракция «Справедливой России» заявила: страна устала работать на олигархию бесплатно. И ничего конкретного.
Хотя Владимир Жириновский не выступал с какими-либо программными заявлениями накануне послания президента, но в своих репликах был не по-жириновски откровенно скучен. Дескать, Путин скажет нам о стратегическом развитии страны и о повышении уровня жизни народа. Возможно, лидер ЛДПР воодушевляется, реагируя на изломы событий, а не создавая нужную партии ситуацию. Возможно, всё, что хотел сказать, он уже высказал в своих «Исторических выводах ВВЖ», число которых не изменяется. Шестьсот сорок один исторический вывод ВВЖ. И они по-прежнему — про вчерашнее.
Накануне послания фракция «Единой России» известила о своей обочинности и вторичности в политической жизни страны так: после послания она проведет специальное заседание с участием представителей правительства, ответственных за финансовый и социальный блоки, для определения приоритетных направлений работы. Об этом сообщил руководитель фракции Сергей Неверов, выступая на пленарном заседании Государственной думы.
Не угадал с социальными приоритетами на 2020 год и один из идеологов «Единой России» А. Исаев, выпустивший в день послания в «Российской газете» свою статью. Ее сюжеты: лекарственное обеспечение, регулирование деятельности аптечных сетей, защита детей, в том числе жилье детям-сиротам, развитие сельских территорий, снижение стоимости электроэнергии для сельхозпроизводителей, обсуждение перехода с пятидневной рабочей недели на четырехдневную.
Таковы факты из посленовогодней жизни парламентских партий: КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России». Можно ли считать эти факты признаком дефолта партийно-политической системы в стране или это чрезмерная характеристика? К чему ведут попытки угодить введением в стране статуса Верховного Правителя России и таким образом реинкарнировать Колчака как единственного носителя того звания? Попытки угадать и угодить никогда ни к чему хорошему не приводили.