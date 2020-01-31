Чебоксары, , 10:11 — REGNUM Врио главы Чувашии Олег Николаев назначил троих помощников, которые будут работать в статусе исполняющих обязанности. Соответствующие документы опубликованы на портале правительства республики.

Врио главы Чувашии Олег Николаев Пресс-служба правительства Чувашии

С помощниками будет заключен срочный служебный контракт на период работы Николаева в качестве врио главы региона.

Помощниками назначены Иван Даренков, Татьяна Михайлова и Иван Филлипов.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Николаев был назначен врио главы Чувашии 29 января указом президента России Владимира Путина. 30 января он приступил к исполнению служебных обязанностей по вступления в должность лица, избранного главой Чувашии.

31 января Николаев своим указом отправил в отставку правительство Чувашии, отметив, что ряд служащих останется в команде.

Выборы главы Чувашии пройдут в единый день голосования 13 сентября 2020 года.