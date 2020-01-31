Горно-Алтайск, , 10:05 — REGNUM Глава Республики Алтай Олег Хорохордин назвал преувеличением появившиеся ранее в СМИ сообщения о своей болезни. Об этом он написал на своей странице в соцсети «Вконтакте».

"Скромно подражая классику, сообщаю, что эти слухи сильно преувеличены», — отметил политик.

Он отметил, что его здоровье достаточно крепкое, чтобы работать на благо жителей республики. Однако если оно пошатнётся по какой-то причине, то медики, по его словам, смогут прийти на помощь.

При этом Олег Хорохордин призвал своих читателей следить за своим здоровьем. В частности, проходить профилактический осмотр хотя бы раз в год, правильно питаться, заниматься спортом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Алтая попал в больницу во время командировки в Москву из-за обострения панкреатита. По его словам, это произошло из-за стресса и нарушения режима питания.

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