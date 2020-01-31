Вашингтон, , 10:07 — REGNUM НАТО может выступить в качестве силы, способствующей мирному урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, заявил эксперт по Ближнему Востоку Акри Кипа в статье для издания The National Interest.

«Несмотря на то, что многие не хотят этого признавать, европейские члены НАТО заинтересованы в событиях на Ближнем Востоке. Занимая более выгодную позицию в регионе, расположенном недалеко от ЕС, у НАТО есть шанс не только поддержать мирные усилия, но и переосмыслить масштаб своего участия и возможности перед лицом многочисленных гибридных и косвенных угроз», — говорится в статье.

По словам эксперта, на фоне постоянно меняющегося мира и возникновения новых сложных проблем, которые могут оказать косвенное влияние на членов НАТО, Североатлантический альянс должен расширить свои возможности в области предотвращения конфликтов, их урегулирования и поддержки мирных инициатив.

«Таким образом, НАТО может выступить в качестве силы, которая будет сдерживать текущие и будущие конфликты, которые могут угрожать безопасности и стабильности его государств-членов. Нынешний Ближний Восток — это отличное место для старта», — считает эксперт.

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