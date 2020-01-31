Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Увеличение государственных расходов не поможет улучшить экономическую ситуацию в Индии, заявил старший научный сотрудник Исследовательского фонда наблюдателей Михир Шарма в статье для издания Bloomberg.

«Правительству придется проявить значительную политическую смелость, чтобы оживить экономический рост. Если индийские власти признают, что они имеют дело со структурными факторами, им также придется признать то, что их экономическая политика оказалась неэффективной», — говорится в статье.

По словам эксперта, увеличение государственных расходов только ухудшит ситуацию.

«Многие ставят неверный диагноз. Индийская экономика столкнулась не с циклическим спадом, поэтому нельзя исправить ситуацию, просто поддержав совокупный спрос. Влияние на экономику оказывают серьезные структурные факторы», — добавил Шарма.

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