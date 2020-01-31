Вашингтон, , 10:10 — REGNUM Многие демократические кандидаты в президенты США могут не устоять перед республиканским политическим джиу-джитсу, заявил политический обозреватель Мухаммад Коэн в статье для издания Asia Times.

«Кандидаты в президенты США от Демократической партии Джо Байден, Элизабет Уоррен, Берни Сандерс и Пит Буттиджич особенно уязвимы перед республиканским политическим джиу-джитсу», — говорится в статье.

По словам Коэна, в ходе республиканских предвыборных кампаний была продемонстрирована необычайная способность цинично превращать слабости кандидатов в президенты США от Республиканской партии в линии атак против их соперников.

«США не могут позволить себе кандидата в президенты, который предоставил бы Трампу широкий спектр возможностей для проекции худших качеств его администрации на этого кандидата», — добавил Коэн.

Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре 2020 года. Фаворитом среди демократических кандидатов в президенты США является бывший вице-президент Джо Байден.

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