Вашингтон, 31 января 2020, 10:10 — REGNUM Многие демократические кандидаты в президенты США могут не устоять перед республиканским политическим джиу-джитсу, заявил политический обозреватель Мухаммад Коэн в статье для издания Asia Times.
По словам Коэна, в ходе республиканских предвыборных кампаний была продемонстрирована необычайная способность цинично превращать слабости кандидатов в президенты США от Республиканской партии в линии атак против их соперников.
Напомним, президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся в ноябре 2020 года. Фаворитом среди демократических кандидатов в президенты США является бывший вице-президент Джо Байден.
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