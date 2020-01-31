31 января 2020 | Время чтения 3 мин

В текущем финансовом году произошло замедление темпов экономического роста. Многие рассчитывают на поддержку из бюджета больше, чем обычно.

Александр Белов, , 10:41 — REGNUM В эти выходные министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представит проект бюджета. В ходе представления проекта бюджета также будет заявлено о приоритетах политики правительства на следующий финансовый год, который начинается в апреле, пишет старший научный сотрудник Исследовательского фонда наблюдателей Михир Шарма в статье для издания Bloomberg.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

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В текущем финансовом году произошло замедление темпов экономического роста. Многие рассчитывают на поддержку из бюджета больше, чем обычно. Ситхараман в течение нескольких месяцев проводила встречи с заинтересованными группами и представителями различных отраслей, — все они надеются на то, что правительство придет им на помощь.

В условиях замедления экономики индийское правительство всегда открывало бюджетные шлюзы. После глобального финансового кризиса 2008 года индийское правительство потратило огромное количество средств за короткий промежуток времени, в результате чего дефицит бюджета подскочил с 3% в 2008 году до почти 7% ВВП через два года.

Индийская Рупия

Подобная политика сегодня оказалась бы неразумной по нескольким причинам. Во-первых, правительство и экономика могут оказаться более уязвимыми для внешний потрясений. Именно это произошло в 2013 году, когда случилось падение индийских макроэкономических показателей наряду с репутацией тогдашнего правительства из-за нерационального управления экономикой. Ситхараман и премьер-министр Индии Нарендра Моди не должны повторять ошибок своих предшественников.

Другая проблема заключается в том, что в настоящий момент, в отличие от прошлого периода, государственные финансы Индии переживают не лучшие времена. В последние годы правительство задействовало методы сбора денег, которые не отображаются в бюджете. Например, индийское правительство использует компании государственного сектора для получения заимствований на открытом рынке. Затем эти компании переправляют эти деньги на финансирование приоритетных направлений государственной политики. Официальный уровень дефицита бюджета недооценивает реальную ситуацию. Правительство фактически тратит не по средствам. У правительства действительно нет средств для обеспечения дополнительных расходов. Даже поддержание расходов на текущих уровнях окажет давление на дефицит.

Вызывает беспокойство то, что правительство может просто проигнорировать фискальные показатели и согласовать дополнительные расходы. Кто-то считает, что это единственный разумный ответ на замедление экономики. Говорят о том, что правительство должно вмешаться и поддержать экономику. Однако многие ставят неверный диагноз. Индийская экономика столкнулась не с циклическим спадом, поэтому нельзя исправить ситуацию, поддержав совокупный спрос. Влияние на экономику оказывают серьезные структурные факторы. Потенциальный рост самой Индии снизился из-за хронического избытка мощностей, а также нежелания и неспособности частного сектора инвестировать. Центральный банк Индии в прошлом году отметил, что капитальные расходы частного сектора сокращались в течение семи лет подряд.

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В совокупности федеральное правительство, штаты Индии и компании, контролируемые штатами, ежегодно заимствуют около 9−10% ВВП. Это означает, что они потребляют почти все финансовые сбережения домашних хозяйств Индии. Частному сектору не остается ничего, что он мог бы направить на стимулирование экономического роста.

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Правительству придется проявить значительную политическую смелость, чтобы оживить экономический рост. Если индийские власти признают, что они имеют дело со структурными факторами, им также придется признать то, что их экономическая политика оказалась неэффективной. Индийское правительство должно взять на себя ответственность за собственные действия, включая злополучное решение о выводе из оборота 86% национальной валюты, а также другие решения. Индийские власти хотят занять доминирующее положение в индийской экономике, изолировать ее от мировой торговли и запугать частный капитал.

Индии нужно отказаться от подобных тенденций. Неограниченная фискальная политика не сможет компенсировать причиненный ущерб. Увеличение государственных расходов только ухудшит ситуацию.