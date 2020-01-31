Москва, , 10:04 — REGNUM Предложенная правительством Дмитрия Медведева версия нового КоАП продемонстрировала, насколько лица, принимающие решения, далеки от понимания реальной ситуации в стране, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

«Минимальный штраф в 3 тыс. рублей за превышение скорости — это вполне европейский уровень штрафов при средней по стране африканской зарплате. Учитывая количество камер, которые до сих пор расставлены не там, где надо снизить аварийность, а там, где они приносят больше денег, новая система штрафов вполне способна стать большим бременем для автовладельцев, чем транспортный налог и даже цены на топливо», — возмущен Шапарин в Facebook.

Он надеется, что у «депутатов Госдумы хватит благоразумия отправить этот проект туда же, куда ушло прошлое правительство».

"Люди, конечно, новая нефть. Но добывать эти деньги из них нужно будет только и исключительно через службу приставов — добровольно эти штрафы платить никто не будет. Месторождения с трудно извлекаемыми запасами», — заключил эксперт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новый КоАП предполагает существенный рост штрафов для автомобилистов.

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