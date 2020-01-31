Пекин, , 09:56 — REGNUM Посольство Индонезии в Пекине призвало своих граждан в Китае немедленно покинуть страну, сообщает Sindonews.

Обращение последовало после того, как жертвами нового типа коронавируса 2019 — nCoV стали 213 человек.

«В ответ на недавнюю вспышку коронавируса в Китае граждан Индонезии по всей стране мы настоятельно призываем вернуться в Индонезию до тех пор, пока ситуация не нормализуется», — говорится в заявлении посольства.

Обращение посольства Индонезии в Пекине практически совпало с решением президента Индонезии Джоко Видодо эвакуировать около 250 граждан страны из провинции Хубэй.

Известно, что Индонезия отправит два самолета Boeing 737 и один военный самолет C-130 Hercules для эвакуации индонезийских граждан. Ожидается, что процесс эвакуации начнется в субботу, 1 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители провинции Западная Суматра в Индонезии выступили против визита 150 туристов из Китая.

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