Москва, , 09:46 — REGNUM В Госдуме осудили принятие ПАСЕ резолюции с претензиями к России по Крыму и Украине.

«По стилю и содержанию эта резолюция похожа на корявые надписи, которые делают маргиналы на стенах и заборах. Так же грубо, глупо и бессмысленно», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Он в целом нелестно отозвался о позиции Европы.

«Да и в целом вся политика евробюрократов именно такая — подзаборная», — полагает депутат.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ПАСЕ приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран — членов организации своих обязательств. Так, к Москве предъявлен ряд претензий, в частности по ситуации на Украине, с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, по крымскому вопросу и расследованию крушения малайзийского Boeing MH17.

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