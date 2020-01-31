Де-Мойн, США, 31 января 2020, 09:17 — REGNUM США перейдут к переговорам с Европой после того, как заключат полноценное торговое соглашение с КНР. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе выступления в штате Айова, которое транслировали новостные телекомпании США.
Он отметил, что хочет закончить первую фазу торговой сделки с Китаем до того, как приступит к Европе. Отношения Китая и США в настоящий момент лучше, чем когда-либо, это «красивая история», добавил Трамп.
«Европа следующая», — подчеркнул глава США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп назвал официальное оформление первой фазы китайско-американской торговой сделки беспрецедентным событием для США.
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