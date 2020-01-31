Париж, , 09:09 — REGNUM Национальная компания французских железных дорог SNCF решила наградить своих сотрудников, которые не участвовали в забастовках, премиями от 300 до 1500 евро, передает BFM TV.

В то время как некоторые железнодорожники получали скудную заработную плату в январе 2020 года из-за участия в забастовках, руководство SNCF предоставило остальным сотрудникам премии за непрерывную службу.

«Приверженность и повышенная активность этих непокорных сотрудников позволили нам работать, в том числе в выходные и праздничные дни. Попытка оспорить эти классические меры, вознаграждение за дополнительную работу и приверженность делу, совершенно неуместна», — заявило руководство SNCF.

Напомним, забастовки против пенсионной реформы, начатые 5 декабря, привели к серьезным убыткам. Компании SNCF потеряла около 600 млн евро в 2019 году.