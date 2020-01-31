Москва, , 09:08 — REGNUM «Нафтогаз» с 1 января 2020 года увеличил тариф для Газпрома на транзит российского газа в Европу на 2%, сообщает 31 января РБК со ссылкой на проект соглашения между компаниями.

По словам источников, близких к компаниям, в подписанном варианте договора положение о увеличении тарифа на транзит на 2% было сохранено.

Также были подписаны дополнительные соглашения, которые влияют на конечные условия транзита. Так, если Газпром решит увеличить поставки газа в Европу, то рост транзитной ставки может составить 45%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в соответствии с подписанным пятилетним контрактом на транзит российского газа Украина рассчитывает получить свыше $7 млрд. По его словам, контракт предусматривает прокачку 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Читайте также: «Нафтогаз Украины» объявил войну тараканам