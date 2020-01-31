Нур-Султан, , 09:09 — REGNUM Выставку казахских IT-компаний и стартап-проектов в Алма-Ате посетил перед началом международного форума «Цифровое будущее глобальной экономики» со своими коллегами из стран ЕАЭС председатель правительства России Михаил Мишустин.

Гава правительства России осмотрел выставку совместно с главами правительств Казахстана — Аскаром Маминым, Белоруссии — Сергеем Румасом и другими, из числа прибывших на форум делегаций.

Также на выставке главам правительств стран ЕАЭС показали инновационные продукты казахских стартап-проектов. Среди них были показаны решения, которые направлены на автоматизацию банковского сектора, учебного процесса и деятельности вузов; а в качестве новых разработок были показаны продукты, которые предназначены для проведения оперативно-розыскных мероприятий, кроме этого — медицинская информационная система, онлайн-касса и мобильное приложение по детской безопасности.

Отметим, в состав делегации России на форуме «Цифровое будущее глобальной экономики» помимо Михаила Мишустина входят вице-премьеры правительства РФ Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко, министр энергетики Александр Новак и первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич.