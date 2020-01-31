Иркутск, , 08:55 — REGNUM Городская Дума Иркутска на своём заседании 30 января одобрила поправки в Устав города, предусматривающие тайное голосование на выборах мэра. Об этом сообщает Ircity.ru со ссылкой на руководителя аппарата законодательного органа муниципалитета Максима Абрамова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, новый состав Иркутской городской думы, определившийся после выборов 9 сентября 2019 года вынужден избирать «сити-менеджера» Иркутска. Всенародные выборы градоначальника в столице Приангарья не дали вернуть депутаты областного парламента. 18 сентября 2019 года они приняли законопроект, предусматривающей альтернативный способ избрания главы города Иркутска.

Теперь кандидат будет считаться избранным, если за него проголосует две трети от списочного числа депутатов думы во время тайного голосования. Сейчас мэром Иркутска является Дмитрий Бердников. Срок его полномочий истекает в марте 2020 года.

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