Цхинвал, , 09:03 — REGNUM Жителям Ленингорского района Южной Осетии, находящегося возле грузинской границы, разрешено выезжать в Грузию один раз в два месяца. Об этом 30 января сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) республики.

Сообщается, что для выезда временно будут открывать пропускной пункт «Раздахан». Поездки в Грузию разрешены для лиц, без южноосетинского или российского гражданства, которым необходимо получать пенсии на грузинской территории.

«Выезд в Грузию для указанной категории граждан Ленингорского района разрешен с 24 января по 6 февраля. Функционирование МПГГ «Раздахан» осуществляется с 8 до 11 утра в сторону Грузии и с 17 до 20 вечера въезд на территорию РЮО», — сообщили в КГБ.

Как передавало ИА REGNUM, пропускные пункты в Ленингорском районе были закрыты в сентябре 2019 года по распоряжению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Данное решение было принято из-за обострения ситуации на границе, которое началось после установки грузинской стороной на южноосетинской территории блокпоста возле села Уиста (Цнелис).

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