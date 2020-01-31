Москва, , 08:46 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев будет получать на своем посту 618 тыс. рублей в месяц, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также говорится, что зампред Совбеза РФ назначается и освобождается от должности главой государства, полномочия также определяются президентом.

Зампред Совбеза также обязан сообщать о возникновении при исполнении должностных обязанностей личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января, после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым главой правительства был назначен Михаил Мишустин. Российский лидер предложид Медведеву занять пост зампреда Совбеза РФ.

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