Вашингтон, , 08:43 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа планирует в 2021 году оставить размер военной помощи Украине на уровне текущего года, сообщила 30 января газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме.

«Белый дом предложит сохранить размер оборонной помощи для Украины на нынешнем уровне…, отказавшись от попыток сократить финансирование по линии государственного департамента», — рассказал журналистам неназванный представитель американской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что приоритетную военную помощь США будут оказывать украинским военно-морским силам. Общий размер американской помощи в 2020 году составит $698 млн.

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