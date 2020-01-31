Париж, , 08:20 — REGNUM В то время как конференция по финансированию будущей пенсионной системы началась во Франции, премьер-министр страны Эдуард Филипп пригласил профсоюзы и организации работодателей встретиться в Париже 10 февраля 2020 года, передает BFM TV.

Во время многосторонней встречи 10 февраля стороны подведут итоги о проделанной работе, обсудят трудности, постепенный выход на пенсию, переходов между старой и новой пенсионными системами.

Премьер-министр также напомнил, что конференция по финансированию должна «завершится в конце апреля, чтобы ее результаты могли быть включены в законопроект об универсальной пенсионной системе» до ее принятия в национальной Ассамблее.

«Задача правительства найти альтернативные меры ключевому пенсионному возрасту, чтобы восполнить ежегодный дисбаланс в 12 млрд евро в год», — отметил Эдуард Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил о своем намерении временно отозвать из проекта реформы пенсионной системы страны пункт о повышении возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.

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