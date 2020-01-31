Сеул, , 08:16 — REGNUM Южная Корея занимает девятое место в мире по расходам на оборону. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на международную исследовательскую компанию Global Fire Power (GFP).

Согласно опубликованным данным, в 2020 году Южная Корея выделит на оборонные расходы $44 млрд, что является девятым показателем среди 138 стран.

Известно, что КНДР занимает 74-е место в списке с показателем в $1,6 млрд.

В первую пятерку по оборонным расходам вошли: США ($750 млрд), Китай ($237 млрд), Саудовская Аравия ($67,6 млрд), Индия ($61 млрд) и Великобритания ($55,1 млрд).

Отмечается, что при составлении данного рейтинга использовались официальные данные правительства о военных расходах, а в случае их отсутствия — приведены приблизительные цифры.