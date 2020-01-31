Керчь, Крым, 31 января 2020, 08:24 — REGNUM Глава городского совета Керчи Мая Хужина написала заявление об увольнении после скандального поздравления ветеранов блокадного Ленинграда. Копия заявления опубликована в телеграм-канале «Единая Россия. Официально».
«Прошу уволить по собственному желанию с занимаемой должности», — указано в заявлении.
Об увольнении попросила и заместитель Хужиной Лариса Щербула.
«Справедливое решение. Хватит уже такого «хлеба» и таких «зрелищ», — отметили администраторы телеграм-канала.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее керченские чиновницы поздравили ветеранов-блокадников с годовщиной снятия блокады Ленинграда. Одиннадцати участникам Великой Отечественной войны были вручены медали и батоны хлеба. Такое поздравление возмутило пользователей сети: хлеб в пластиковых пакетах чиновницы вручали одетыми в дорогие шубы.
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