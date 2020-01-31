Тбилиси, , 08:16 — REGNUM Обвинения членов Конгресса США в адрес властей Грузии не соответствуют реальности. Такое заявление сделал мэр Тбилиси Каха Каладзе, 30 января сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава столичного города прокомментировал ситуацию с ростом числа обвинительных писем от законодателей из США, в которых, в том числе, говорилось, что Грузия стала действовать в интересах России.

«Когда речь идет о нашем стремлении к России, это действительно смешно. Мы та власть, которая после 2012 года оформила соглашение об ассоциации с ЕС», — сказал журналистам Каладзе.

Он добавил, что для граждан Грузии отменены визы в страны Евросоюза, а грузинские власти проводят проекты по евроинтеграции. Также Каладзе отметил, что готовится встреча с конгрессменами, чтобы предоставить им полную информацию о ситуации в Грузии.

Как передавало ИА REGNUM, в январе ряд представителей законодательного органа США направили грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии письма, в которых критиковали внутреннюю политику правительства и выражали сомнение в западном курсе Грузии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минрегионразвития Грузии о заявлениях сенаторов США: «Важно услышать»