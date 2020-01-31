Сеул, , 07:37 — REGNUM Власти Северной Кореи приняли решение перенести снос южнокорейских объектов на курорте Кымган по причине карантина из-за вспышки коронавируса нового типа в соседних странах, сообщает министерство объединения Южной Кореи.

Ведомство отмечает, что северокорейская сторона уведомила их по телефону о переносе работ на более поздний срок. Решение вопроса о демонтаже зданий Южной Кореи на Кымгане начнется после того, как угроза проникновения коронавируса в КНДР будет ликвидирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года КНДР выдвинула Южной Корее ультиматум с требованием снести южнокорейские объекты в туристической зоне горы Кымган. Пхеньян утверждает, что постройки не получали должного ухода и оставались заброшенными последние десять лет.

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