Новосибирск, , 07:34 — REGNUM В Октябрьский районный суд Новосибирска поступило два исковых заявления от экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко, сообщается на сайте суда.

Отмечается, что иски поданы к Министерству финансов РФ в лице управления федерального казначейства по Новосибирской области.

Во-первых, Василий Юрченко требует возместить моральный вред, причиненный «в результате незаконного уголовного преследования по ч. 2 ст. 286 УК РФ по факту превышения должностных полномочий». За это он попросил компенсировать ему 3 335 000 рублей.

Во-вторых, просит возместить понесенные расходы на оплату услуг адвокатов — ещё 4 250 450 рублей.

Итого сумма двух исков — 7 585 450 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Василий Юрченко в марте 2014 года был отрешён от должности губернатора Новосибирской области с формулировкой «в связи с утратой доверия».

1 марта 2018 года решением судебной коллегии Новосибирского областного суда приговор Василию Юрченко оставлен без изменений. Ранее он получил три года условно за превышение должностных полномочий. По другому уголовному делу следствие было прекращено.

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