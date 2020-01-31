Бишкек, , 07:30 — REGNUM В санитарно-карантинных пунктах Киргизии медики осмотрели свыше 14,4 тысяч человек, в том числе 24 киргизстанца и 18 граждан КНР, недавно прибывших из Китая, передает «Кабар».

Как отмечают в министерстве здравоохранения республики, врачи проверили этих граждан при помощью термосканера, но не выявили ни у кого из них признаков заболевания пневмонией, вызванной новым китайским коронавирусом.

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В ведомстве отмечают, что пока ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом «2019-nCoV» на территории Киргизии зафиксировано не было.

Тем не менее, в больницах Чуйской области под наблюдением врачей всё ещё находятся девять человек.

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