31 Января
 
7:39

Мишустин назвал символичным то, что первый свой визит в качестве председателя правительства он совершает в Казахстан, с которым Россию связывают «давние дружеские и партнёрские отношения».

7:37

Первую встреча Мишустина в Алма-Ате — с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.

7:29

На заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате «приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза», сообщается на сайте правительства РФ.

7:20

Мишустин впервые полетел за границу в статусе премьер-министра

Это первая зарубежная поездка Михаила Мишустина в новой должности.