31 Января
7:39
Мишустин назвал символичным то, что первый свой визит в качестве председателя правительства он совершает в Казахстан, с которым Россию связывают «давние дружеские и партнёрские отношения».
7:37
Первую встреча Мишустина в Алма-Ате — с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым.
7:29
На заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате «приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в областях таможенного регулирования и формированию общих рынков союза», сообщается на сайте правительства РФ.
7:20
Мишустин впервые полетел за границу в статусе премьер-министра
Это первая зарубежная поездка Михаила Мишустина в новой должности.