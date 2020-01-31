Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 31 января примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.

Визит в Казахстан — первая зарубежная поездка нового российского премьер-министра.

Среди тем, которые, вероятно, будут обсуждаться на заседании совета — снятие барьеров во взаимной торговле, интеграция информационных систем, расширение использования национальных валют, создания наднационального регулирования торговлей алкоголем.

Михаил Мишустин должен провести ряд двусторонних встреч с коллегами, в том числе с Николом Пашиняном (Армения), Сергеем Румасом (Белоруссия), Ионом Кику (Молдавия), Аскаром Маминым (Казахстан).

В планах главы правительства РФ также — участие в форуме «Цифровое будущее глобальной экономики».

Михаил Мишустин. Иван Шилов © ИА REGNUM