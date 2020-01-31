Ла-Пас, , 06:58 — REGNUM Бывшим министрам Боливии, горнорудной и металлургической промышленности — Сесару Наварро и сельского развития — Педро Дорадо, укрывшимся в посольстве Мексики в Ла-Пасе, разрешили выехать из страны. Об этом 30 января сообщает телеканал Unitel.

По данным телеканала, временными властями Боливии гарантировалась экс-министрам возможность беспрепятственно выйти из посольства и выехать в Мексику, которая предоставила им убежище.

Всего на территории посольства Мексики в Ла-Пасе по данным МИД Боливии находится порядка 20 политиков, связанных с бывшим президентом страны Эво Моралесом.

Как сообщало ИА REGNUM, запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск отклонён Международной организацией уголовной полиции (Интерполом).

Напомним, запрос был направлен в связи с тем, что бывший президент якобы давал советы о том, как «взять в кольцо город Ла-Пас». Такие указания в министерстве внутренних дел Боливии расценили как подготовку к террористическому акту.

Читайте ранее в этом сюжете: Интерпол отказал в поиске экс-президента Моралеса по запросу Боливии