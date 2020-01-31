Вашингтон, , 06:31 — REGNUM Воздержаться от поездок в Китай в связи с новым коронавирусом рекомендовал американцам Госдепартамент США. Об этом сообщается в распространенном 30 января документе внешнеполитического ведомства.

«Не путешествуйте в Китай из-за нового коронавируса, который был обнаружен впервые в китайском Ухане», — говорится в документе. Госдепартаментом был присвоен Китаю четвёртый, самый высокий, «красный» уровень опасности.

Граждане США предупреждаются, что в КНР они должны быть готовы к введению ограничений на перемещение. А также им следует самостоятельно «рассмотреть вопрос об отъезде коммерческими транспортными средствами» в связи с приостановкой работы перевозчиков.

Также в документе сообщается, что «правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи гражданам США в провинции Хубэй».

Как сообщало ИА REGNUM, американским дипломатам было разрешено выехать из Китая с семьями, чтобы не заразиться коронавирусом 2019-nCoV,

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