Лондон, , 06:22 — REGNUM Россия может получить дополнительные возможности для развития российско-британских отношений после выхода Великобритании из Евросоюза, заявил 31 января посол РФ в Лондоне Андрей Келин в своей статье в «Российской газете».

«В первую очередь речь идет о сфере экономики, торговли, инвестиций и сопутствующих вопросах», — пишет дипломат.

Посол напомнил, что Brexit снимет «торговые барьеры и устаревшие ограничения», которые были установлены в ЕС с 2021 года. В результате Россия получит шанс провести своеобразную инвентаризацию экономического сотрудничества с Великобританией, и уже по её итогам можно будет судить о том, какие сферы нуждаются в регулировании.

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