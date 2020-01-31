Иерусалим, , 06:21 — REGNUM Армия Израиля нанесла удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на пуски ракет, сообщает пресс-служба израильской армии на официальной странице в Twitter.

«Мы только что нанесли ответный удар по террористическим объектам ХАМАС в Газе, включая подземную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

Израильские военные подчеркнули, что ответственность за произошедшее возлагается на ХАМАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее три ракеты из сектора Газа были запущены по израильской территории. Две из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

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