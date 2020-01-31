Берлин, , 06:08 — REGNUM Политическое руководство СССР совершило непростительную ошибку, отказавшись от закрепления обещаний НАТО не расширяться на Восток, заявил официальный представитель фракции «Левые» по внешнеполитическим вопросам в немецком бундестаге Александер Ной в статье для портала Freiheitsliebe.

По мнению парламентария, вина за совершённую ошибку лежит на первом президенте СССР Михаиле Горбачёве, при котором «советское руководство становилось всё менее дееспособным», и потому не добилось гарантий от НАТО на случай, если после восстановления единства Германии она целиком войдёт в Североатлантический альянс.

В результате, подчеркнул парламентарий, уже в 1999 году, руководствуясь принципом «открытых дверей» НАТО приступило к постепенному расширению, которое не прекращается до сих пор.

В статье также говорится, что марте 2020 года государства, входящие в НАТО, проведут крупнейшие за прошедшие 25 лет военные учения «Защитник Европы 2020» (Defender 2020).

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