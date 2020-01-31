Страсбург, Франция, , 05:14 — REGNUM Новый председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс хотел бы выступить посредником в решении конфликтов между делегациями стран бывшего СССР — России, Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Украины. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

"Я хотел бы иметь возможность собрать людей за одним столом, чтобы обсудить наиболее чувствительные вопросы», — сказал он.

Дамс добавил, что обязательно использует такую возможность в будущем, а исход подобной встречи предсказывать не стал. Глава ПАСЕ сослался также на то, что работает в парламенте 32 года, и «такая ситуация» происходит не впервые.

Ранее, напомним, глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа») объявила о создании антироссийской группы «Балтик плюс» с целью сдерживания политики России.

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