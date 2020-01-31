Брюссель, , 05:10 — REGNUM Соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), окончательно утвердил Совет ЕС, закончив полностью процесс ратификации договора со стороны Брюсселя.

Великобритания может покинуть Евросоюз уже 31 января, а 1 февраля ЕС и Лондон могут начать новые формы взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета ЕС Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.

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