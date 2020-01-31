Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Помощница вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс, слышавшая телефонные переговоры американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, решила уволиться на два месяца раньше запланированного срока, сообщил глава аппарата вице-президента Марк Шорт в интервью CNN.

«Дженнифер Уильямс, сотрудница Госдепартамента, прикомандированная к офису вице-президента, в письменной форме направила просьбу о досрочном уходе с должности», — заявил он.

Ранее предполагалось, что Уильямс покинет свой пост в марте и перейдет на работу в Центральное командование вооруженных сил США. Шорт не исключил, что ее решение уволиться связано со скандалом вокруг телефонного разговора лидеров США и Украины в июле 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США не исключили сохранение нынешнего уровня военной помощи Украине. Предполагается, что Белый дом сразу запросит $115 млн для Киева.

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