Киев, , 04:44 — REGNUM Жесткие требования, которые в случае их невыполнения приведут к «серьезным последствиям», должна выдвинуть Россия в отношении Украины, проводящей политику «вытеснения русского языка». Об этом в интервью газете «Взгляд.ру» заявил киевский политолог Михаил Погребинский.

Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский причастен к этому процессу и является в данном вопросе приемником Леонида Кучмы, проводившего «курс на вытеснение русского языка».

Политолог отметил, что ранее доверял Зеленскому и отдал за него свой голос на президентских выборах. Однако, по словам Погребинского, если бы он знал о действиях президента, не стал бы поддерживать его на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Рады IX созыва Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский цинично обманул избирателей, нарушив предвыборные обещания, и предал интересы миллионов русскоязычных граждан Украины, когда отказался пересматривать дискриминационный закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»

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