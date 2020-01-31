Вашингтон, , 04:40 — REGNUM Транзит российского газа через Украину является важным фактором сдерживания «российской агрессии», говорится в сообщении госдепартамента, распространённом 30 января к визиту в Киев американского госсекретаря Майкла Помпео.

Отмечается, что США поддерживают «энергетическую независимость Украины от российского доминирования» и поэтому в декабре 2019 года Конгресс одобрил санкции против проекта «Северный поток — 2».

«Этот шаг подчеркивает поддержку Соединенными Штатами сохранения транзита газа через Украину», — объясняют в Госдепе.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину был подписан 31 декабря. По оценке главы «Газпрома» Алексея Миллера, договоренности Москвы и Киева позволили «восстановить баланс интересов сторон».

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