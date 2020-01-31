Киев, , 03:51 — REGNUM Реакция делегации Украины на возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) напоминает попытку влезть в «мятый костюм Порошенко», заявил 30 января депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин в эфире телеканала NewsOne.

«Они лезут в мятый костюм Порошенко (Петра — бывшего президента Украины), абсолютно продолжая его линию. В итоге рейтинг партии Порошенко растет», — сказал он.

По словам Волошина, своими действиями украинские делегаты в очередной раз поставили перед избирателями вопрос: «А не проголосовали ли мы случайно второй раз за Порошенко?».

Как сообщало ИА REGNUM, решение ратифицировать полномочия делегации России в полном объеме было поддержано необходимым большинством депутатов ПАСЕ 29 января 2020 года. Это событие раскритиковала глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Елизавета Ясько («Слуга народа»). Она заявила, что принятое решение усугубляет кризис в организации.

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