Москва, , 03:20 — REGNUM У границ России за прошедшую неделю воздушную разведку проводили 33 иностранных летательных аппарата. Инфографику с данными Минобороны РФ 31 января опубликовала газета «Красная звезда».

В числе них — 25 самолётов-разведчиков и 8 разведывательных БПЛА. Нарушений воздушного пространства России допущено не было.

Всего летчиками ВКС России в рамках боевой подготовки были выполнены 218 лётных смен на 68 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 300 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооруженные силы в рамках боевой подготовки провели более 2,6 тыс. практических мероприятий, а также более 160 занятий по вождению (из них 67% — ночью) на 58 полигонах. Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 40 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

В состав ВМФ после ремонта вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич».