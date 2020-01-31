Каракас, , 03:17 — REGNUM «Абсурдными оправданиями» являются доводы колумбийского президента Ивана Дуке, обосновывающие отказ от восстановления дипломатических отношений с Венесуэлой, заявил глава МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса на своей странице в Twitter.

«Господин Дуке, не придумывайте абсурдных оправданий… Подойдите к этому вопросу со всей серьезностью», — заявил Арреаса.

Он напомнил президенту Колумбии, что на территории Венесуэлы работают 70 дипмиссий, 22 генкосульства и 78 почетных консульств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Колумбии Иван Дуке назвал «шизофренией» предложение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о восстановлении дипломатических отношений между странами. По его словам, дипотношениям между Каракасом и Боготой мешает «насилие со стороны диктатуры» Мадуро.

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