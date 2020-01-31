Вашингтон, , 02:11 — REGNUM При ракетном ударе Ирана по двум базам США в Ираке в ночь на 8 января черепно-мозговые травмы получили 64 американских военнослужащих, а не 50. Об этом 30 января сообщает телекомпания CNN.

По информации, полученной телекомпанией от источников в военном ведомстве США, в настоящее время медицинское обследование проходят около 250 военнослужащих, пострадавших при ударах по базам. Число тех, у кого диагностировали черепно-мозговые травмы, увеличивается по мере обследования.

Отмечается, что 39 человек из числа пострадавших снова допущены к исполнению своих служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению представителя минобороны США Томаса Кэмпбэлла от 28 января, число контуженных при обстреле американских военных баз в Ираке достигло 50 человек.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что при иранском ударе по американским базам пострадавших не было. Позднее он признал наличие контузий у военнослужащих США, но посчитал их травмы несерьёзными.

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