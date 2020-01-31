Вашингтон, , 01:50 — REGNUM Соединённые Штаты, вероятно, сохранят нынешний уровень военной помощи Украине в 2021 году по линии Госдепартамента и Пентагона, передаёт 30 января газета The Washington Post со ссылкой источник в Белом доме.

По его словам, ранее администрация президента США Дональда Трампа дважды пыталась урезать объём финансирования до $20 млн, однако эти попытки блокировались в Конгрессе. Таким образом, Киев получал от Вашингтона по $115 млн в рамках программы так называемого иностранного военного финансирования.

Сейчас, по информации источника, Белый дом сразу запросит $115 млн. Такой шаг в издании объяснили тем, что республиканская администрация опасается привлекать внимание к вопросу в связи с инициированным демократами в Палате представителей Конгресса процессом импичмента Трампу.

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